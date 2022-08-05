Из Самары запустили скорый поезд до Санкт-Петербурга

На дверях изображены фотографии городов со всей страны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что из Самары запустят новый скорый поезд до Санкт-Петербурга. Презентация вагонов прошла на железнодорожном вокзале.

Корреспондент «КП-Самара» сообщает, что поезд включает купейные вагоны современного ряда. Их выполнили в виде двухвагонного сцепа. Также в поезде присутствует детское купе, герметичный переход и сидячие места. Двери в купе изображают достопримечательности разных городов России.

По данным пресс-службы РЖД, все билеты на первый рейс выкупили, заполняемость вагонов составила 100%. Благодаря расписанию, поезд набирает скорость до 160 км/ч.