Отбросило на несколько метров: в Самарской области насмерть сбили пешехода

Женщина угодила под колеса "Газели" / Фото: t.me/samaradtp

Днем в пятницу, 5 августа 2022 года, в Красноярском районе произошло смертельное ДТП. На повороте в сторону Старосемейкино сбили пешехода. К сожалению, он скончался на месте. Очевидцы поделились в соцсетях фото с места трагедии.

— По предварительным данным, все случилось около 12:50 на пешеходном переходе. 29-летний водитель «Газели» сбил 57-летнюю женщину, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам очевидцев, удар был сильным. Женщину отпросило от «зебры» на несколько метров.

— Немало людей уже на том переходе поубивали. Один раз вечером чуть сам двоих пешеходов не снес. При этом я не гнал, я знаю про ограничение скорости в 70 км/ч и камеры там. Пешеходы просто идут и даже не смотрят, едет ли кто, успеет остановиться, — прокомментировал один из автомобилистов.

По словам местных жителей, они уже не раз просили обезопасить данный пешеходный переход — установить светофор. Однако пока результата нет.