В Самаре группа наркоторговцев получила за вещества более 4 миллионов рублей

У злоумышленников не получилось отмыть деньги
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре правоохранители задержали преступную группировку наркоторговцев. За проданные вещества они получили крупную сумму.
По данным прокуратуры Самарской области, пять человек состояли в преступной группировке, связанной с незаконной продажей наркотиков. Также злоумышленники участвовали в сбыте конопли. За проданные вещества они получили более 4 миллионов 100 тысяч рублей. Чтобы скрыть доход, подозреваемые пытались придать ему официальный характер.
У наркоторговцев не получилось отмыть и легализовать полученные средства. Злоумышленники могут оказаться в колонии.