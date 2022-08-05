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Происшествия5 августа 2022 13:56

В Самаре группа наркоторговцев получила за вещества более 4 миллионов рублей

Возбуждены уголовные дела
Алена ПРОВКИНА
У злоумышленников не получилось отмыть деньги

У злоумышленников не получилось отмыть деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители задержали преступную группировку наркоторговцев. За проданные вещества они получили крупную сумму.

По данным прокуратуры Самарской области, пять человек состояли в преступной группировке, связанной с незаконной продажей наркотиков. Также злоумышленники участвовали в сбыте конопли. За проданные вещества они получили более 4 миллионов 100 тысяч рублей. Чтобы скрыть доход, подозреваемые пытались придать ему официальный характер.

У наркоторговцев не получилось отмыть и легализовать полученные средства. Злоумышленники могут оказаться в колонии.