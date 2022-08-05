Движение грузовиков закрыли на участке трассы Р-229 в Самарской области с 5 августа 2022

Проезд закрыли из-за выявленных повреждений на мосту через реку Малая Черная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 5 августа до 30 декабря 2022 года грузовикам массой свыше 3,5 т запрещено проезжать участок трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 44-го по 45-й километр на обходе Самары.

— Ограничение вводится из-за обнаруженных повреждений конструктивных элементов моста через реку Малая Черная, — сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Автомобилисты смогут преодолевать этот участок в объезд по трассам: А-298 «Р-208 Саратов - Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Казахстаном, А-151 Цивильск — Ульяновск, М-5 «Урал», Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград, Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск (подъезд к Самаре), Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном (подъезд к аэропорту Казань), Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград (за исключением закрытого участка).

Напомним, в декабре 2021 года автомобильную дорогу Р-229 в Самарской области передали из региональной собственности в федеральную.