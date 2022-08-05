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Общество5 августа 2022 14:21

В топ рейтинга сезонных вакансий в Самарской области вошли диджей и упаковщик печенья

Также в списке торговый представитель издательства и продавец-консультант
Ирина СИНЕГУБОВА
Сезонным работникам предлагают частичную занятость и свободный график

Сезонным работникам предлагают частичную занятость и свободный график

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сервис Работа.ру составил летний рейтинг сезонных предложений работы и вакансий с частичной занятостью в Самарской области. Среди них оказались торговый представитель, диджей и упаковщик печенья.

Торгового представителя издательства ищут в Новокуйбышевске. В его обязанности войдет передача пособий в учебные заведения среднего образования.

В Самаре необходимы работник торгового зала и продавец-консультант. Первый займется раскладыванием продукции, обслуживанием и консультацией посетителей. Второй – продажей электроники и цифровой техники, а также подключением услуг компании.

Упаковщика печенья и диджея ищут в Тольятти. Упаковщика ждет работа на производственной линии по упаковке кондитерской продукции. Работа диджея связана с музыкальным оборудованием и микрофоном.