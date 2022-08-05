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Общество5 августа 2022 14:49

В селе Самарской области из-за коммунальной аварии жители остались без воды

Населению привозят воду в цистернах
Алена ПРОВКИНА
Прокурор и районная администрация провели встречу с жителями. Фото: Прокуратура региона

Прокурор и районная администрация провели встречу с жителями. Фото: Прокуратура региона

В Елховском районе селе Никитинка Самарской области из-за коммунальной аварии жители остались без воды в начале августа 2022 года. Правоохранители проводят проверку.

По данным прокуратуры Самарской области, появилась информация об аварийной ситуации в селе. Прокурор района и администрация выехали на место коммунальной аварии. Чиновники провели встречу с жителями. Отмечают, что на данный момент восстановлено частичное водоснабжение. Его удалось вернуть за счет применения временной схемы.

Также жителям подвозят воду. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Устранение нарушения взяли под контроль.