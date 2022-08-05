В Самаре построили новый детский сад в Кировском районе

На площадках положили безопасное покрытие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о завершении строительства детского сада в Кировском районе. Новое здание расположено на улице Ташкентской.

По данным пресс-службы губернской думы, депутаты посетили подготовленную площадку в начале августа 2022 года. Техническую готовность оценили в 100%. Отмечают, что строительство началось еще год назад. Детский сад сможет вместить более 130 детей. Строительство реализовали благодаря национальному проекту "Демография".

Также специалисты оборудовали теневые навесы для каждой возрастной группы. Дети смогут играть на площадках с безопасным покрытием.