В Самаре осужденного оштрафовали на 25 миллионов рублей

Мужчина получил крупный штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осужденный попросил смягчить наказание и сократить срок заключения. Мужчину оштрафовали на 25 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, подозреваемый обвиняется в нескольких эпизодах коммерческого подкупа. Он орудовал совместно с директором фонда капремонта региона. Подсудимого приговорили к колонии общего режима на 6 лет и 6 месяцев. Также он получил штраф в 25 миллионов рублей.

Осужденный привлекался к оплачиваемому труду. Из суммы штрафа он выплатил только 100 тысяч рублей. Суд не смягчил наказание заключенному.