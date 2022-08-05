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Происшествия5 августа 2022 15:50

В Самаре осужденного оштрафовали на 25 миллионов рублей

Суд отказал смягчать наказание
Алена ПРОВКИНА
Мужчина получил крупный штраф

Мужчина получил крупный штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре осужденный попросил смягчить наказание и сократить срок заключения. Мужчину оштрафовали на 25 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, подозреваемый обвиняется в нескольких эпизодах коммерческого подкупа. Он орудовал совместно с директором фонда капремонта региона. Подсудимого приговорили к колонии общего режима на 6 лет и 6 месяцев. Также он получил штраф в 25 миллионов рублей.

Осужденный привлекался к оплачиваемому труду. Из суммы штрафа он выплатил только 100 тысяч рублей. Суд не смягчил наказание заключенному.