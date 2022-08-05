В Самаре планируют проверить законность размещения автомоек, бань и саун

Специалисты проверили самовольные подключения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарские специалисты планируют проверить законность размещения автомоек, бань и саун. Ресурсники контролируют абонентов на постоянной основе.
По данным «РКС-Самара», сотрудники ресурсоснабжающей компании проверят все автомойки, бани и сауны с потенциально высоким уровнем потребления. К 1 августа специалисты проверили 109 объектов. Отмечают, что ответственность абонентов значительно возросла.
В первые годы работы суммы долга превышали отметки в миллионы рублей. На данный момент, обнаружили 4 самовольные врезки и 1 срыв пломбы.