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Общество5 августа 2022 16:39

В Самаре планируют проверить законность размещения автомоек, бань и саун

Проверят абонентов с высоким уровнем потребления
Алена ПРОВКИНА
Специалисты проверили самовольные подключения

Специалисты проверили самовольные подключения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты планируют проверить законность размещения автомоек, бань и саун. Ресурсники контролируют абонентов на постоянной основе.

По данным «РКС-Самара», сотрудники ресурсоснабжающей компании проверят все автомойки, бани и сауны с потенциально высоким уровнем потребления. К 1 августа специалисты проверили 109 объектов. Отмечают, что ответственность абонентов значительно возросла.

В первые годы работы суммы долга превышали отметки в миллионы рублей. На данный момент, обнаружили 4 самовольные врезки и 1 срыв пломбы.