В Самаре местный житель с шизофренией обманул покупателя квартиры на 1,5 миллиона рублей

Мужчину с диагнозом признали виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель с психиатрическим диагнозом обманул покупателя квартиры. Мошенник стоит на учете в больнице.

По данным прокуратуры Самарской области, ранее судимый мужчина с подтвержденным диагнозом «параноидальная шизофрения» договорился с покупателем о продаже своей квартиры в Кировском районе. Продавец уверил покупателя, что не состоит на учете у нарколога и составил договор на 1,5 миллиона рублей.

Покупатель получил право собственности, но злоумышленник решил воспользоваться своим диагнозом. Мужчина обратился к правоохранителям и хотел вернуть свою квартиру и деньги покупателя. Суд признал подозреваемого виновным.