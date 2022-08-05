В Самарской области строительство Волжского моста и обхода Тольятти идет по графику

Специалисты продолжают работы на воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты продолжают строительство Волжского моста и обхода Тольятти. Отмечают, что работы идут в соответствии с графиком.

По полученным данным, на объекте для строительства задействовали почти 3 тысячи человек, 590 единиц техники и более 70 плавательных средств. Рабочие планируют не только строительство основного мостового перехода через реку, но и возведение 39 мостов и путепроводов – «Обход Тольятти». Уже на 37 объектах работы идут полным ходом.

На данный момент продолжается сборка пролетных строений и работы на 26 опорах основного мостового перехода. Работы стартовали еще 2 года назад. Объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году.