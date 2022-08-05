В Тольятти прокуратура привлекла к ответственности компанию, продающую лом

Руководство оштрафовали Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области проверили соблюдение законодательства в компании, продающей лом. Выяснилось, что руководство не выполнило необходимые меры.

По данным прокуратуры Самарской области, к административной ответственности привлекли юридическое лицо и директора ООО «Трейдер 36». Работодатели обязаны были подать документы при заключении трудового договора. Новый сотрудник ранее занимал должность на государственной службе. За десять дней директор и юрлицо не направили бумаги в Воронеж.

После проверки руководство привлекли к ответственности. С компании и директора в общей сложности взыскали 70 тысяч рублей.