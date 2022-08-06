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Происшествия6 августа 2022 9:20

В Самаре экстренно посадили самолет из-за неадекватного пассажира

Воздушное судно летело из Москвы в Таджикистан
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Информации о пострадавших нет.

Информации о пострадавших нет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ночью с пятницы на субботу, 6 августа, экстренно сел самолет. Капитан воздушного судна, которое летело из Москвы в город Куляб в Таджикистане, решил посадить самолет в Курумоче из-за неадекватного пассажира, сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Сообщается, что пассажир страдает наркотической зависимостью.

Что именно вытворял на борту неадекватный пассажир неизвестно. Не сообщается и то, что сейчас с дебоширом. Информации о пострадавших нет. Известно, что посадка прошла успешно. Самолет приземлился в Самаре около часа ночи.