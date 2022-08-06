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Происшествия6 августа 2022 10:38

В реке в Самарской области нашли тело школьницы

Его подняли спасатели на реке Большой Кинель
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Спасатели нашли тело девочки только поздно ночью.

Спасатели нашли тело девочки только поздно ночью.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трагедия произошла в Кинель-Черкасском районе Самарской области. В реке Большой Кинель нашли тело 14-летней девочки. Его подняли спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Тело ребенка обнаружили в районе двух часов ночи. О причинах смерти не сообщается.

По данным на 4 августа 2022 года на водоемах Самарской области зафиксировали 39 происшествий. Каждый день на пляжах спасают около четырех человек. Чаще всего тонуть начинают пьяные, а также дети и пожилые люди.