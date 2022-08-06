В реке в Самарской области нашли тело школьницы

Спасатели нашли тело девочки только поздно ночью. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Трагедия произошла в Кинель-Черкасском районе Самарской области. В реке Большой Кинель нашли тело 14-летней девочки. Его подняли спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Тело ребенка обнаружили в районе двух часов ночи. О причинах смерти не сообщается.

По данным на 4 августа 2022 года на водоемах Самарской области зафиксировали 39 происшествий. Каждый день на пляжах спасают около четырех человек. Чаще всего тонуть начинают пьяные, а также дети и пожилые люди.