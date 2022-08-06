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Общество6 августа 2022 13:02

Самарский блогер сожгла загранпаспорт, чтобы доказать свой патриотизм

Свои действия Ксения Штефан сняла на видео, в конце ролика она передала эстафету депутату Госдумы
Артем МАРКОВ
Блогер сначала порезала свой загранпаспорт, а потом сожгла его на улице.

Блогер сначала порезала свой загранпаспорт, а потом сожгла его на улице.

Фото: скриншот с видео

Самарский блогер Ксения Штефан сожгла свой загранпаспорт. Свои действия блогер записала на видео и выложила в своем телеграм-канале. По словам Ксении, она это сделала в знак поддержки своей страны в непростое время.

- В знак поддержки своей страны я решила снять «видеовызов» и сжечь свой загранпаспорт. Скажу, что полыхал документ хорошо, а я не жалею о решении оставаться в родной стране с моими близкими и любимыми, - написала блогер.

В конце ролика Ксения Штефан передала эстафету депутату Госдумы Михаилу Матвееву.