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Звезды6 августа 2022 14:32

Стали известны все артисты, которые выступят на «Метафесте 2022»

Организаторы показали полный список артистов Метафеста 2022
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
50 музыкантов и групп выступят на фестивале, среди них «Кирпичи» (на фото).

50 музыкантов и групп выступят на фестивале, среди них «Кирпичи» (на фото).

Фото: Николай ХИЖНЯК

Опубликован полный список артистов Метафеста 2022, который пройдет на Мастрюковских озерах 12-13 августа. В ежегодном мультиформатном музыкальном фестивале в этом году примут участие 50 музыкантов и групп. Среди них Найк Борзов, «Кирпичи», ILWT, Ольга Арефьева, Фефа.

Программа фестиваля.

Программа фестиваля.

Кроме выступления музыкантов на «Метафесте» пройдут лекции на разные темы и другие активности. На фестивале будет работать фуд-корт и ярмарка, где будут продавать украшения, свечи, амулеты, музыкальные инструменты и многое другое.

Билеты на фестиваль в продаже. Вход на «Метафест» стоит 1700 рублей.