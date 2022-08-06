50 музыкантов и групп выступят на фестивале, среди них «Кирпичи» (на фото). Фото: Николай ХИЖНЯК

Опубликован полный список артистов Метафеста 2022, который пройдет на Мастрюковских озерах 12-13 августа. В ежегодном мультиформатном музыкальном фестивале в этом году примут участие 50 музыкантов и групп. Среди них Найк Борзов, «Кирпичи», ILWT, Ольга Арефьева, Фефа.

Программа фестиваля.

Кроме выступления музыкантов на «Метафесте» пройдут лекции на разные темы и другие активности. На фестивале будет работать фуд-корт и ярмарка, где будут продавать украшения, свечи, амулеты, музыкальные инструменты и многое другое.

Билеты на фестиваль в продаже. Вход на «Метафест» стоит 1700 рублей.