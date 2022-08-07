Городские пляжи переполнены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары заполнили городские пляжи 7 августа 2022 года. Из-за сильной жары горожане устроили на берегах реки настоящую давку и пожаловались на нее в социальных сетях.

Жалобы на переполненные городские пляжи появились в соцсетях еще в субботу, 6 августа. Многие самарцы, которые не уехали из города на уик-энд, отправились спасаться от 32-градусного зноя на пляж. В результате там образовалось настоящее столпотворение.

- Яблоку негде упасть, не то что коврик постелить, - возмущаются самарцы. – Лечь оказалось негде, загорать пришлось стоя.

В воскресенье, 7 августа, сложилась аналогичная ситуация. Синоптики прогнозируют жаркий день, столбик термометра поднимется до +31 градуса. Поэтому горские пляжи уже с утра переполнены.