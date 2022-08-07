Директор одного из муниципальный предприятий Самары получил штраф от УФАС в августе 2022года

Директор МП "Благоустройство" заплатит штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор самарского МП «Благоустройство» получил штраф от регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Вопросы к руководителю МП «Благоустройство» возникли у прокуратуры Октябрьского района. Выяснилось, что МП «Благоустройство» заключило 8 договоров на оказание транспортных услуг и услуг спецтехники с ООО «Август». Однако в установленный срок МП не расплатилось с подрядчиком.

- Директором МП «Благоустройство» не были предприняты действия для соблюдения норм законодательства в сфере закупок, - пояснили в Самарском УФАС. – Поэтому на него был наложен штраф в 30 тысяч рублей.