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Общество7 августа 2022 10:56

Директор одного из муниципальный предприятий Самары получил штраф от УФАС в августе 2022года

Штраф придется заплатить директору МП «Благоустройство»
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Директор МП "Благоустройство" заплатит штраф

Директор МП "Благоустройство" заплатит штраф

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор самарского МП «Благоустройство» получил штраф от регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Вопросы к руководителю МП «Благоустройство» возникли у прокуратуры Октябрьского района. Выяснилось, что МП «Благоустройство» заключило 8 договоров на оказание транспортных услуг и услуг спецтехники с ООО «Август». Однако в установленный срок МП не расплатилось с подрядчиком.

- Директором МП «Благоустройство» не были предприняты действия для соблюдения норм законодательства в сфере закупок, - пояснили в Самарском УФАС. – Поэтому на него был наложен штраф в 30 тысяч рублей.