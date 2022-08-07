В Самаре начали вывозить грунт с территории бывшего завода ЗИМ в августе 2022 года

В Самаре начали вывозить грунт с территории бывшего ЗИМа. Фото: скрин видео

В Самаре начали активно вывозить грунт с территории бывшего завода ЗИМ. Земляные работы с высоты птичьего полета снял на видео блогер Евгений Щекин.

На видеозаписи видно, что работа на площадке между ЖК «Галактика» и ЖК «Парус» кипит. Один за другим едут самосвалы, которые вывозят грунт.

В комментариях многие самарцы позитивно оценили преображение площадки бывшего завода.

- Ура, дело пошло! Не должен такой участок в центре города пустырем стоять, - пишет Владимир Бычков.

Однако часть подписчиков канала отмечает, что строить жилые кварталы на этом месте может быть опасно из-за зараженной химикатами почвы бывшего промышленного предприятия.

- Нужно было проводить рекультивацию почвы сразу после сноса цехов. Если строить жилые кварталы, то грунт жизненно необходимо вывозить, иначе это отразится на здоровье последующих поколений, - отмечают комментаторы.

Куда именно вывозят грунт и какая судьба его ждет – пока неизвестно