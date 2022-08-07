Загородные пляжи в жаркие выходные оказались заполнены Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Самарцы пожаловались на «суп из людей» в Ширяево 7 августа 2022 года. Очевидцы поделились с журналистом «КП-Самара» фотографиями с пляжа, где образовалось настоящее столпотворение.

- Это настоящий «суп из людей! – возмущаются очевидцы. – Шагу некуда ступить, и тем более –нормально поплавать.

Из-за жаркой погоды в первые выходные августа наплыв жителей на пляжи городских и сельских водоемов существенно вырос. В черте Самары люди заполонили берег Волги, устроив там настоящую давку.

По прогнозам синоптиков, знойная погода сохранится и в начале рабочей недели – температура воздуха днем 8-10 августа будет держаться в районе +30… +33 С.