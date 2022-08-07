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Общество7 августа 2022 16:36

В Самаре начали устанавливать освещение развязки на Ново-Садовой в августе 2022 года

Кадрами с места событий поделился видеоблогер Александр Карягин
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
На двухуровневой развязке в Самаре начали устанавливать освещение. Фото: скрин видео

На двухуровневой развязке в Самаре начали устанавливать освещение. Фото: скрин видео

В Самаре начали устанавливать освещение двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой. Кадрами с места событий в августе 2022 года поделился в соцсети видеоблогер Александр Карягин.

На выложенной блогером видеозаписи отчетливо видно, как рабочие монтируют опоры уличного освещения. Напомним, для двухуровневой развязки предусмотрены специальные лампы, которые будут освещать как верхнюю, так и нижнюю части дороги.

Строительство развязки на пересечении ул.Ново-Садовой и ул.Советской Армии идет с опережением графика примерно на полгода. Пустить рабочее движение по эстакаде обещают уже в начале 2022 года. Параллельно идут подготовительные работы для строительства улицы 22 Партсъезда от Московского шоссе до ул.Солнечной.