В Самаре загорелся ветхий дом в поселке Мехзавод

Пользователи отмечают, что дом уже давно расселили. Фото: "СамараДТП"

В Самаре очевидцы поделились кадрами возгорания в поселке Мехзавод. По предварительной информации, горел дом.

Судя по кадрам, огонь охватил большую часть здания. Ночью в начале августа вспыхнул двухэтажный дом. На месте работали спецслужбы. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. В поселке много старых двухэтажных заброшенных зданий. Нередко вандалы поджигают ветхие постройки.

Напомним, что в регионе установилась сухая жаркая погода. Специалисты объявили высокий уровень пожароопасности в лесах. Причиной пожаров чаще всего становится человеческая халатность.