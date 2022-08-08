В Самаре мужчина «подарил» мошеннику более миллиона рублей

Мужчина перевел мошеннику крупную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель лишился крупной суммы из-за мошенника. Мужчина потерял более одного миллиона рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевшему поступил звонок с неизвестного номера. Незнакомец представился аналитиком финансовой группы и предложил «выгодную» сделку. Аферист рассказал про площадку биржи и сообщил, как заработать денег. Доверчивый мужчина согласился и перевел на счет мошеннику более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Только после перевода денег потерпевший понял, что стал жертвой злоумышленника. Мошенник больше не выходил на связь. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.