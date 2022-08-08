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Общество8 августа 2022 5:48

Почти половина самарцев хотят отказаться от части зарплаты ради перехода на «удаленку»

Жители не против отказаться от нескольких процентов дохода
Алена ПРОВКИНА
Самарцы готовы пожертвовать доходом, чтобы работать из дома

Самарцы готовы пожертвовать доходом, чтобы работать из дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области жители соскучились по удаленной работе. Многие сотрудники согласны на снижение зарплаты ради перехода на дистанционку.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob,каждый пятый опрошенный не против отказаться от 5% своего дохода. Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины готовы лишиться заработка, чтобы работать из дома. В общей сложности около 40% опрошенных не против снизить зарплату, чтобы перейти на «удаленку». По мнению респондентов, сокращение дохода компенсируется удобством графика и отсутствием расхода на транспорт.

Специалисты отмечают, что не согласны на меньшую зарплату 44% горожан. Как пишет ФАН, в целом по России на снижение дохода менее охотно соглашаются сотрудники старше 45 лет, а также люди, чей заработок превышает 80 тысяч рублей.