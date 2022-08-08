Почти половина самарцев хотят отказаться от части зарплаты ради перехода на «удаленку»

Самарцы готовы пожертвовать доходом, чтобы работать из дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области жители соскучились по удаленной работе. Многие сотрудники согласны на снижение зарплаты ради перехода на дистанционку.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob,каждый пятый опрошенный не против отказаться от 5% своего дохода. Отмечается, что женщины чаще, чем мужчины готовы лишиться заработка, чтобы работать из дома. В общей сложности около 40% опрошенных не против снизить зарплату, чтобы перейти на «удаленку». По мнению респондентов, сокращение дохода компенсируется удобством графика и отсутствием расхода на транспорт.

Специалисты отмечают, что не согласны на меньшую зарплату 44% горожан. Как пишет ФАН, в целом по России на снижение дохода менее охотно соглашаются сотрудники старше 45 лет, а также люди, чей заработок превышает 80 тысяч рублей.