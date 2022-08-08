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Общество8 августа 2022 6:23

Аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний за первое полугодие 2022

Среди российских перевозчиков первое место занял «Аэрофлот»
Ирина СИНЕГУБОВА
Задержкой считалось отклонение от вылета на 15 минут

Задержкой считалось отклонение от вылета на 15 минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые перевозили людей из Самары. За основу вошли данные за первое полугодие 2022-го.

— Среди российских перевозчиков, выполнивших более 180 рейсов за полугодие, первое место занял «Аэрофлот» (96%), второе — «Россия» (95%), третье — Red Wings (94%), — рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Среди авиакомпаний, сделавших менее 180 рейсов, но точно раз в неделю, самой пунктуальной стала «ЮВТ Аэро» (97%), второе место досталось Azur Air (91%). А вот среди зарубежных самой пунктуальной стала авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai (84,6%).

При составлении рейтинга учитывались регулярные и чартерные рейсы. К задержавшимся относились рейсы с отклонением от времени вылета больше чем на 15 минут от расписания. При этом не учитывались отклонения из-за метеоусловий.