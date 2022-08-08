Аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний за первое полугодие 2022

Задержкой считалось отклонение от вылета на 15 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Международный аэропорт Курумоч составил рейтинг пунктуальности авиакомпаний, которые перевозили людей из Самары. За основу вошли данные за первое полугодие 2022-го.

— Среди российских перевозчиков, выполнивших более 180 рейсов за полугодие, первое место занял «Аэрофлот» (96%), второе — «Россия» (95%), третье — Red Wings (94%), — рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Среди авиакомпаний, сделавших менее 180 рейсов, но точно раз в неделю, самой пунктуальной стала «ЮВТ Аэро» (97%), второе место досталось Azur Air (91%). А вот среди зарубежных самой пунктуальной стала авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai (84,6%).

При составлении рейтинга учитывались регулярные и чартерные рейсы. К задержавшимся относились рейсы с отклонением от времени вылета больше чем на 15 минут от расписания. При этом не учитывались отклонения из-за метеоусловий.