В Самарской области злоумышленник напал на женщину, которая разносила пенсию

Полицейские задержали преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель решил преступным путем получить чужие деньги. Он напал на сотрудницу отделения связи.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленник напал на женщину в подъезде. Он ударил потерпевшую по голове и украл сумку, в которой находились продукты для обеспечения жителей. После преступник скрылся с места.

Сотрудники полиции нашли мужчину. Тот не стал скрывать своей вины и рассказал, что женщина ранее приносила пенсию его знакомому. Злоумышленник решил обокрасть сотрудницу, но не нашел денег в сумке. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.