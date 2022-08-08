В Самарской области мужчине с шизофренией выдали справку, разрешающую ездить за рулем

Липовую справку мужчина принес для замены водительского удостоверения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти мужчине с диагнозом «шизофрения» частная медицинская организация выдала справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами.

— Диагноз «шизофрения» является медицинским противопоказанием для вождения автомобиля, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Мужчина заявил об угоне своего автомобиля, в ходе проверки выяснилось, что он с 2008 года состоит на учете в ГБУЗ СО «Тольяттинский психоневрологический диспансер» и ездить за рулем не должен. При замене водительского удостоверения в феврале 2022 года он принес медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, и ему выдали новое удостоверение.

В настоящий момент проводится проверка, в том числе в отношении частной медицинской организации, которая незаконно выдала справку человеку с психическим расстройством.