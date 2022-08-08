Грузовик уронил опору на патрульную машину у поста ДПС в Зубчаниновке в Самаре

На месте аварии уже работают сотрудники ДПС / Фото: samara.dtp.official

Утром в понедельник, 8 августа 2022 года, в Самаре в очередной раз пострадал один из самых несчастливых постов ДПС. Речь идет о том, что расположен на пересечении улицы Чекистов и Аэропортовского шоссе в поселке Зубчаниновка. Там на полицейскую машину упал столб.

- Грузовик снес забор у поста ДПС, врезался в столб и повалил его на служебный автомобиль, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Опора приземлилась на крышу полицейской машины, которая на тот момент была припаркована у поста. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, данный пост ДПС уже не в первый раз становится местом ДТП. В 2014 году постройку и патрульную машину протаранил водитель на «Приоре». Как выяснилось, молодой человек уснул за рулем. Похожий случай произошел в 2018-м. Тогда проверить полицейских на прочность решил автомобилист на «Опеле». Он влетел в ограждение, очень удачно не задев машину ДПС.

По словам горожан, после этих аварий на посту был замечен священник с кадилом, но, видимо, подобная защита продержалась недолго.