Недостроенный ТЦ у Загородного парка выставили на продажу в Самаре в августе 2022

Внутри здания черновая отделка, ремонт не закончен
Фото: Авито.
В Самаре выставили на продажу недостроенный торговый центр на улице Ново-Садовой, 209. Здание у Загородного парка продают за 900 миллионов рублей.
— Внутри черновая отделка, установлены эскалаторы, лифты. Есть пожарная сигнализация, вытяжки, отопительная котельная, — пишет автор объявления, опубликованного на «Авито».
Объявление разместило 2 августа 2022 года агентство недвижимости «Новая Жизнь». Причины продажи не уточняются.
Общая площадь четырехэтажного здания составляет 8 411 квадратных метров. У недостроенного ТЦ есть своя подземная парковка. Ремонтные работы в несостоявшемся торговом центре не закончены.