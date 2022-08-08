Землю с территории ЗИМа начали активно вывозить в Самаре в августе 2022

Что именно построят на месте бывшего ЗИМа - пока неизвестно Фото: скриншот с видео

В Самаре в августе 2022 года начали активно вывозить землю с территории бывшего завода имени Масленникова. Сейчас там работают несколько экскаваторов и с десяток КамАЗов. Площадку с высоты птичьего полета показал блогер Евгений Щекин.

— Интересно, что там построят. Наверно, очередной человейник. Лучше бы аквапарк нормальный построили, как в Казани, — комментируют ролик интернет-пользователи.

Работы идут на территории между жилыми комплексами «Галактика» и «Парус». Одни горожане радуются, что пустырь наконец-то застроят. По их словам, такое место в центре Самары не должно пустовать. Другие считают, что на этой площадке ничего строить нельзя — почва, где ранее располагалось промышленное предприятие, может быть заражена химикатами.