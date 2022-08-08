В Самаре 60-летний мужчина прикинулся учредителем фирмы и обманул налоговую

Самарец ранее к уголовной ответственности не привлекался Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 60-летний мужчина, желая незаконно подзаработать, отдал паспорт налоговой для образования юридического лица.

— В декабре прошлого года незнакомец предложил мужчине открыть на свое имя организацию и получить пять тысяч рублей, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Он согласился, зная, что не будет вести деятельность от имени будущей организации. Самарец отнес свой паспорт в налоговую и стал учредителем и генеральным директором фирмы.

Насколько известно, мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался и постоянного источника дохода не имеет. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до двух лет.