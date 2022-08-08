Стала известна среднемесячная зарплата жителей Самарской области

Наибольшая ежемесячная зарплата у людей, занимающихся добычей полезных ископаемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна среднемесячная заработная плата жителей Самарской области. По данным Самарастата, в период за январь-июнь 2022 года она составила 46 176 рублей.

— По сравнению с маем прошлого года уровень зарплаты вырос на одиннадцать процентов, — написано в докладе Самарастата.

Больше всего ежемесячная зарплата была у людей, задействованных в добыче полезных ископаемых (71 918 рублей), в сфере информации и связи (66 733 рублей), в финансовой и страховой сферах (66 364 рублей).

Меньше всего заработали специалисты сферы гостиниц и предприятий общественного питания (28 215 рублей), административной деятельности (30 238 рублей) и по операциям с недвижимым имуществом (31 339 рублей).