В Самаре грузовик «Hyundai» опрокинул столб на патрульную машину ГАИ

Автомобиль получил заметные повреждения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло утром 8 августа в Самаре. Здесь грузовик «столкнул» столб на машину ГАИ. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел примерно в 9:00 на пересечении улицы Чекистов и Аэропортовского шоссе. 48-летний водитель грузового фургона «Hyundai» наехал на бордюрный камень, столкнулся с припаркованной машиной ГАИ и въехал в железобетонный столб. В результате столб рухнул на патрульное авто.

– По предварительным данным, в грузовике отказали тормоза. На месте происшествия никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Теперь правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.