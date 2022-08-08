Пожар произошел в ночь с 7 на 8 августа в расселенном доме. Фото: Самара ДТП

В ночь с 7 на 8 августа в областной столице произошел крупный пожар, изрядно напугавший жителей Красноглинского района. В поселке Мехзавод загорелся двухэтажный дом. Информацию о ЧП сообщили очевидцы.

По словам самарцев, пламя возвышалось выше крыши здания и вырывалось из окон. Огонь полностью охватил дом - к счастью, он оказался расселен.

- Возгорание распространилось на площади в 200 квадратных метров. Ликвидировать пожар удалось спустя час, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что при ЧП никто не погиб и не пострадал. Официальная причина пожара устанавливается.