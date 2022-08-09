Группа «Би-2» вышла на связь после обвинений в побеге из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концерт группы Би-2 в Самаре 27 августа 2022 года оказался под угрозой срыва. На странице коллектива представители группы отметили, что точная информация, будет ли отмена или перенос сроков, появится уже до конца недели. Тем временем на "Самара Солидарность Арене" отметили, что 27 августа мероприятие не запланировано, возможности его провести нет.

Также в правительстве отметили, что представители группы попросили перенести концерт на 2023 год. Впрочем, пока в этой ситуации много неясного, официальное уведомление об отмене концерта не поступало. Как только объявление будет сделано, появится информация о возврате билета.

Напомним, недавно в интернете появилась информация, что группа тайно покинула страну и из-за этого все концерты не состоятся. На своей страничке участники группы отметили, что находятся в летнем отпуске. До появления новости об отмене группа неожиданно отменила концерт в Омске. При этом омские чиновники сообщили, что музыканты не захотели выступать на фоне баннера с патриотической надписью.