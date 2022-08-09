В Самаре мужчина бросил в отделение почты дымовые шашки

Мужчина бросил дымовые шашки в отделение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель решил отомстить сотрудникам почты. Он кинул в отделение дымовые шашки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый пришел в отделение связи, чтобы отправить посылку в Санкт-Петербург. Мужчине показалось, что одна из сотрудниц разговаривала с ним слишком грубо. Тогда злоумышленник взял из своей машины дымовые шашки, дождался, когда уйдут все посетители и бросил пиротехнические средства.

К счастью, никто не пострадал. Сотрудники быстро вышли из помещения. Отмечают, что ранее мужчина был судим 9 раз. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.