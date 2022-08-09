В Самаре планируют перекрыть улицу Ново-Садовую из-за строительства новой станции метро «Театральная»

Новая станция метро увеличит пассажиропоток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают строить новую станцию метро «Театральная». На данный момент из-за работ ограничено движение по улице Галактионовской.

По данным городской администрации, также планируют перекрыть движение по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Отмечают, что движение общественного транспорта скорректируют. Схемы разработаны в двух вариантах: с ограничением на перекрестке и без выхода на перекресток. Об этом сообщили на еженедельном совещании под руководством главы города Елены Лапушкиной.

Эксперты считают, что новая станция метро поможет увеличить пассажиропоток на 15% в первый год. В перспективе – на 50%. Станция свяжет «индустриальное сердце» города и исторический центр.