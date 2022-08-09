Почти 108 тысяч контейнеров ДФЭ перевезли по Куйбышевской железной дороге за 7 месяцев 2022

В контейнерах ДФЭ перевозят химикаты, металлы, удобрения и стройматериалы / Фото: КбшЖД

Куйбышевская железная дорога рассказала об итогах работы с января по июль 2022 года. За этот период было перевезено порядка 107,7 тысячи контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Во внутреннем сообщении было отправлено 71,5 тысяч ДФЭ. Рост составил 4,9%. В экспортном сообщении – 36,1 тысячи ДФЭ. Это на 12,6% больше, чем за 7 месяцев 2021 года, – сообщили в пресс-службе КбшЖД.

С начала 2022 года количество груженых контейнеров составило 61,2 тысячи ДФЭ. Оно увеличилось на 6,1%. Было перевезено 1,2 млн тонн грузов. Среди них: химикаты и сода, лесные грузы, химические и минеральные удобрения, остальные и сборные грузы, строительные грузы, черные и цветные металлы.