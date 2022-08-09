Между Самарой и Санкт-Петербургом запустили новый скорый поезд

В поезде есть тематические вагоны с информацией о городах, которые он проезжает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 5 августа 2022 года между Самарой и Санкт-Петербургом начал ходить новый скорый поезд. Он заменил отмененный «Стриж».

— На дверях в купе изображены достопримечательности российских городов, через которые проезжает состав, — рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Есть вагоны с детским купе, спальные, а также с местами для сидения. В каждом удобные сидения с высокими спинками. Детское купе сделано в ярких цветах с изображениями ракет, космонавтов, старинных замков с драконом и рыцарем.

Помимо этого в поезде сделаны экологически чистые туалетные комнаты и душевыми. В мини-магазинах можно приобрести снеки, напитки и журналы.

Время в пути нового поезда составляет 20 часов 50 минут. Обычный пассажирский по такому же направлению перевозит людей за 39 часов. В пути скорый поезд делает остановки на Восточном вокзале в Москве, во Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде (Стригино), Арзамасе, Саранске и Сызрани.

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