В Самаре продлят маршрутки №247, №266 и №297 до села Черноречье

В областном центре продлили три маршрутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют продлить три маршрутки до села Черноречье. Проект уже подготовлен.

По данным городской администрации, постановление об отмене коммерческих маршрутов носит исключительно технический характер. Маршруты переходят в разряд областных. Теперь транспорт будет следовать до села Черноречье в Волжском районе. Отмечают, что количество маршруток №247, №266 и №297 не изменилось.

В прошлом году по аналогичной схеме изменили номера нескольких маршрутов из-за перехода в разряд областных. Теперь еще три маршрутки будут доезжать до остановки «совхоз Юбилейный».