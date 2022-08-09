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Общество9 августа 2022 9:55

В Самаре продлят маршрутки №247, №266 и №297 до села Черноречье

Об этом сообщили в мэрии
Алена ПРОВКИНА
В областном центре продлили три маршрутки

В областном центре продлили три маршрутки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют продлить три маршрутки до села Черноречье. Проект уже подготовлен.

По данным городской администрации, постановление об отмене коммерческих маршрутов носит исключительно технический характер. Маршруты переходят в разряд областных. Теперь транспорт будет следовать до села Черноречье в Волжском районе. Отмечают, что количество маршруток №247, №266 и №297 не изменилось.

В прошлом году по аналогичной схеме изменили номера нескольких маршрутов из-за перехода в разряд областных. Теперь еще три маршрутки будут доезжать до остановки «совхоз Юбилейный».