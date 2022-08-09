Региональная выставка франшиз Franch Region состоится в Самаре 25 августа 2022 года

Сессия состоится в конференц-зале Lotte Hotel & Resorts / Фото: vk.com/franch_regiony

В четверг, 25 августа 2022 года, в Самаре впервые пройдет региональная выставка франшиз Franch Region. Сотни предпринимателей и франчайзеров соберутся в конференц-зале Lotte Hotel & Resorts.

Миссия выставки – развитие предпринимательства в Поволжье, демонстрация франчайзинговых концепций в малом и среднем бизнесе, а также повышение компетенций региональных предпринимателей.

Гости мероприятия смогут пообщаться с экспертами франчайзинга, обсудить волнующие темы с юристами и маркетологами, а также ознакомиться с предложениями востребованных на рынке франшиз. Среди них: «Пятерочка», медлаборатория «Гемотест», курьерская компания «СДЭК», клининговая компания NEW CLEANING и сеть теплых автомоек самообслуживания 100CARS.

Спонсором сессии выступает франщиза от ведущей лаборатории России – «Гемотест», генеральный информационный партнер – ИД «Комсомольская правда», генеральный радиопартнер – радиостанция «Новая Волна», официальный тревел-партнер – Aerotour. Мероприятие пройдет при поддержке Российской ассоциации франчайзинга.