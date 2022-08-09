В Самаре экс-сотрудница магазина отправится в колонию за ворованные шапки

Общая сумма ущерба, причиненного магазину, превысила 24 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 32-летняя экс-сотрудница торговой точки нашла себе необычную подработку. Женщина продавала вязанные шапки, ремни, перчатки и сумки в обход кассы, а деньги забирала себе. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

О недостаче товара правоохранителям сообщил владелец магазина, расположенного на ул. Дыбенко. Общая сумма ущерба превысила 24 тысячи рублей. Полицейские провели опрос, во время которого одна из сотрудниц сообщила, что замечала пропажу вязаных шапок с витрины. Информацию она сообщала директору, но ее проигнорировали. А коллега заявила, что ничего не знает о пропаже. Полицейским оперативно удалось выйти на подозреваемую.

– Полицейские задержали 32 – летнюю, ранее судимую местную жительницу. Она признала свою вину и пояснила, что продавала товар в обход кассы, а деньги оставляла себе. На этот шаг самарчанка решилась, по ее словам, в связи с трудным материальным положением, – информируют в региональном ГУ МВД.

На днях суд вынес женщине приговор. Ее признали виновной и приговорили к 7 месяцам в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. рублей. Кроме того, она должна будет выплатить хозяину магазина 24 тыс. рублей в качестве материального ущерба.