В Самарской области обнаружили экстремально загрязненную реку

Качество воды в одном из региональных водоемов оставляет желать лучшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФГБУ «Приволжское УГМС» подвел итоги наблюдения за качеством воды в водоемах Самарской области. По результатам 2021 года несколько рек были охарактеризованы как «грязные», однако одна из них заняла лидирующую позицию.

Согласно докладу, опубликованному на сайте областного правительства, река Падовка была признана «экстремально грязной».

- В прошлом году в водоеме было зарегистрировано 9 случаев высокого загрязнения воды ( аммонийный, нитритный азот и дефицит растворенного кислорода), а также 3 случая экстремально высокого загрязнения (азот аммонийный, глубокий дефицит растворенного кислорода), - сообщается в докладе.

Отметим, что соответствующие характеристики в Падовке наблюдаются с 2020 года. В период с 2016 по 2019 год река находилась в состоянии «грязной», но без экстремальных значений.