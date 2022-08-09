Притворился гостем: в Самаре мужчина ограбил пенсионерку во дворе жилого дома

Инцидент произошел на улице Демократической, 13 Фото: скриншот с видео

По-настоящему дерзкое ограбление произошло днем 9 августа на территории Самары. Жертвой злоумышленника стала пожилая женщина. Пенсионерка столкнулась с грабителем около подъезда, а само преступление попало на камеру домофона.

Согласно сведениям очевидцев, инцидент произошел на улице Демократической, 13. На кадрах видно, как женщина подходит к подъезду, следом за ней идет мужчина. Пенсионерка интересуется, проживает ли молодой человек в этом доме, на что тот отвечает, что «пришел к другу». Однако заходить в подъезд мужчина не спешит. Не торопится и сама пострадавшая: женщина отходит к скамейке.

Затем мужчина, якобы разговаривая по телефону, отходит от дома. Дождавшись, когда пенсионерка отвернется, он подходит к ней сзади, срывает с шеи цепочку и убегает.

Увидевшие запись самарцы пришли к выводу, что мужчина изначально планировал ограбить пострадавшую, правда, хотел сделать это в подъезде. Однако женщина мгновенно изменила свои планы и ему пришлось действовать по ситуации.

– Хорошо, что она не зашла с ним подъезд. Думаю женщина что-то подозревала, – написали в комментариях горожане.

Отметим, что самарчанка не стала оставлять инцидент без внимания и уже сообщила о произошедшем в полицию.

– Пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», – рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.