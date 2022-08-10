В Самарской области двухлетний ребенок обварился кипящим вареньем

Пострадавшего экстренно доставили в Самару на вертолете санавиации. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Самарские врачи оказали срочную помощь двухлетнему малышу, который опрокинул на себя таз с кипящим вареньем. Ребенок был экстренно доставлен в ожоговый центр больницы им. Пирогова на вертолете санавиации. Информацию сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

– В результате несчастного случая ребенок получил 25% ожогов тела. Медработники оказали пострадавшему необходимую помощь. Сейчас он находится на лечении в специализированном отделении, – поделились в региональном минздраве.

Отмечается, что всего с начала года вертолет санавиации доставил в больницы Самары и Тольятти более 70 пациентов. Медработники посетили 27 муниципалитетов, причем чаще всего летали в дальние уголки губернии – Сызранский, Похвистневский, Клявлинский, Камышлинский, Приволжский и Безенчукский районы.