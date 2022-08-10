Обиженный самарец ограбил незнакомку около ночного клуба

Происходящее попало на камеру видеонаблюдения. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре посетительница одного из ночных клубов ощутила на себе всю силу мужской обиды. Женщина отказала мужчине в знакомстве, после чего тот ограбил ее. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночном клубе на ул. Революционной около трех часов ночи. 45-летняя посетительница заведения ждала такси, когда к ней подошел незнакомец. Молодой человек предложил познакомиться, но наткнулся на отказ. Тогда он перешел к решительным действиям.

– Незнакомец схватил пострадавшую за цепочку, отчего та упала, но продолжила сопротивляться. Происходящее увидела ее подруга и поспешила на помощь. Тогда мужчина отпустил украшение, но выхватил у женщины телефон и убежал в сторону домов. Сумма причиненного ущерба составила 12 тысяч рублей, – рассказали в региональном ГУ МВД.

После заявления пострадавшей в деле начали разбираться правоохранители. Они оперативно вышли на подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Самары. Мужчина признался, что попросил своего друга сдать телефон в ломбард. Правда, ему сказал, что просто нашел аппарат. Вырученные деньги задержанный потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», в ближайшее время его рассмотрят в суде. Что касается телефона, его уже успели купить. Однако полицейские изъяли аппарат и вернули пострадавшей.