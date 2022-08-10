В Самаре в ночь на 10 августа загорелась часть острова Поджабный

Огонь полыхал на внушительной площади острова.

В ночь с 9 на 10 августа пожарные службы Самарской области работали на острове Поджабный. Здесь загорелась значительная часть территории. Информацию сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в районе пристани «Нижний пляж». Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На борьбу с ним ушло несколько часов.

– Сообщение о пожаре поступило в 22:47. На месте работали 27 человек, 19 спасателей – от МЧС России. Было задействовано 3 плавсредства, в том числе пожарный корабль «Геннадий Яровой». Ликвидировать возгорание удалось в 2:29, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отмечается, что при пожаре никто не погиб и не пострадал.