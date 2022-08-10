В Самаре вынесли приговор грабителю 63-летней пенсионерки

Телефоны и деньги лежали в сумке, которую унес грабитель. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, ограбившему 63-летнюю женщину. Мужчина выхватил у пострадавшей сумку и убежал. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на ул. Аэродромной. Незнакомец подбежал к пенсионерке, выхватил у нее из рук сумку и скрылся с места преступления. В сумочке находились два телефона и кошелек с деньгами общей суммой в 4150 рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

Правоохранители составили ориентировку с приметами незнакомца. Задержать его удалось через несколько минут - сотрудники ППС заметили подозреваемого у ТЦ на Аэродромной. Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний самарец. Мужчина признал свою вину и вернул имущество владелице.

На днях суд вынес самарцу приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде 1,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он должен возместить пострадавшей моральный ущерб в размере 20 тыс. рублей.