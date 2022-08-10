В Самаре дальнобойщика задавил собственный большегруз 10 августа 2022 года

Водитель большегруза скончался на месте

Рано утром в среду, 10 августа 2022 года, в Самаре на территории Агропарка на Волжском шоссе произошла трагедия. Там мужчина попал под колеса большегруза. От полученных травм он скончался на месте. Об этом «КП-Самара» рассказали свидетели ДТП.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и спасатели ПСО Самары. Как стало известно, мужчина проводил ремонтные работы, когда фура внезапно сдвинулась с места и задавила его.

Мужчина оказался под колесами прицепа

- Водитель решил проверить техническое состояние прицепа или провести другие манипуляции. Машина тронулась и наехала на него, - рассказали «КП-Самара» в поисково-спасательном отряде.

Погибшего мужчину извлекли из-под прицепа. В настоящее время правоохранители устанавливают личность водителя и выясняют все обстоятельства происшествия.