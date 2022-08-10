В Самаре Volkswagen отлетел в стену дома после столкновения с Mazda

Каршеринговое авто получило удар в бок и отлетело в стену дома / Фото: ПСО Самары

Вечером во вторник, 9 августа 2022 года, в центре Самары произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Льва Толстого и Чапаевской столкнулись два автомобиля: Mazda и Volkswagen Polo. Вторая машина, судя по наклейкам на кузове, принадлежит каршеринговой компании. Представители городского ПСО поделились с «КП-Самара» фото с места аварии.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. На кадрах видно, что легковушки не поделили нерегулируемый перекресток. Удар вышел сильным. Mazda протаранила Volkswagen в правый бок. После этого каршеринговый автомобиль отлетел в стену соседнего дома. Вторая иномарка снесла дорожный знак и оказалась на тротуаре.

На месте работали сотрудники полиции, медики и спасатели. По предварительным данным, авария обошлась без жертв. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все детали ДТП. Проводится проверка.